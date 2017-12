Playerunknown's Battlegrounds - Xbox One X-Version offenbar 30 GB groß

Zwei Wochen noch, dann dürfen wir uns auch auf der Xbox One auf die Insel stürzen und im Battle-Royale um unser Leben kämpfen. Kurz vor dem Release von Playerunknown's Battlegrounds alias PUBG für die Microsoft-Konsole ist nun offenbar bekannt, wie viel Platz wir auf unserer Festplatte einberechnen müssen.

Wie Windows Central berichtet, ist die Xbox One-Version von Playerunknown's Battlegrounds 30 GB groß, wobei sich die Angabe womöglich auf die Xbox One X bezieht. Der Bericht stützt sich auf eine Platzhalter-Verpackung, die mittlerweile in den Regalen von Einzelhändlern aufgetaucht ist. Die bereits auf Steam erhältliche PC-Version benötigt vor der Installation ebenfalls etwa 30 GB. Fertig installiert belegt das Spiel auf dem PC dann jedoch nur noch rund 8 GB auf der Festplatte.

Playerunknown's Battlegrounds erscheint am 12. Dezember 2017 für die Xbox One. Der Battle Royale-Shooter soll in 4K und mit HDR auf der Xbox One X laufen.