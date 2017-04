PlayStation 5 - Gerücht: Next-Gen-PlayStation kommt angeblich 2018

Kommt die PlayStation 5 schon 2018?

Obwohl Sony erst im November 2016 die deutlich flottere PlayStation 4 Pro veröffentlichte, soll bereits 2018 die nächste PlayStation-Konsole folgen. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf den Analyst Damian Thong von Macquarie Capital Securities.

Demzufolge soll Sony seine "Next Generation PlayStation" im Jahr 2018 auf den Markt bringen- vermutlich, um Microsofts überlegene Xbox Scorpio zu kontern. Auch wenn Thong in der Vergangenheit häufig richtig lag - er sagte etwa schon die PS4 Pro und PS4 Slim richtig voraus, wie der Wall Street Journal-Redakteur Takashi Mochizuki auf Twitter anmerkt -, sind diese Informationen bislang lediglich als Gerücht zu betrachten.

Analyst who correctly predicted PS4 Pro and Slim says next-generation PS would be released...https://t.co/mWTZzuRSSS — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) April 28, 2017

Sony und Microsoft betonten zuletzt immer wieder, dass sich der Konsolenzyklus verkürzt. Der Trend gehe eher in Richtung kontinuierlicher Konsolen-Iterationen in wenigen Jahren, statt alle sechs Jahre eine komplett neue Konsole zu veröffentlichen. Diesen Trend sehen wir bereits bei der PS4 Pro und der Xbox One S respektive der folgenden Xbox Scorpio, die vermutlich Ende 2017 aufschlägt. Trotzdem wäre der Zyklus zwischen der PS4 Pro und der "Next Gen PlayStation 2018" (PlayStation 5?) sehr kurz. Wir bleiben daher skeptisch.

Glaubt ihr an eine neue PlayStation in 2018?