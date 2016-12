PlayStation Experience 2016 - Die spannendsten Indie-Spiele der PSX 2016

Auf der PlayStation Experience 2016 wurden nicht nur die kommenden Mega-Blockbuster wie The Last of Us 2 oder Death Stranding vorgestellt, sondern auch jede Menge Indie-Games. Die vielversprechendsten Projekte wollen wir euch an dieser Stelle inklusive aktueller Trailer kurz vorstellen. Falls wir etwas übersehen haben, das wir unbedingt auf dem Radarschirm behalten sollten, schreibt es in die Kommentare!

Absolver (Release: 2017)

Das Nahkampf-Online-Rollenspiel Absolver von Sloclap und Indie-Publisher Devolver erscheint 2017 zunächst für PS4 mit exklusiven Inhalten, bevor auch die Plattformen Xbox One und PC eine Version spendiert bekommen. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines maskierten Kampfsportlers und müsst euch in packenden Keilereien gegen andere Spieler (PvP) oder gegen die KI (PvE) behaupten. Nach und nach werden neue Kampfstile und Fertigkeiten freigeschaltet, womit jeder seinen eigenen Kampfstil kreieren kann. Auch Ausrüstung und Waffen eures Avatars lassen sich individualisieren.

Mehr: Absolver bietet Echtzeit-Martial-Arts in einer persistenten Spielwelt

Boundless (Release: 2017)

Das Open World-Sandbox-Projekt Boundless erscheint für PS4 sowie PC und bietet eine plattformübergreifende Online-Erfahrung. Die britischen Entwickler Wonderstruck veröffentlichten in der Vergangenheit den Tower Defense-Titel Polycraft und das Spionage-Adventure Miss Take. Mit Boundless legen sie also ein deutlich ambitionierteres Projekt vor, das stark von Minecraft inspiriert ist. Ausgangspunkt bildet eine zufällig generierte Heimatwelt, wobei ihr allerdings jederzeit durch ein Portal in die Welten anderer Spieler reisen könnt. Außerdem lassen sich Gilden gründen, deren Mitglieder dann ihre Ländereien und die dort befindlichen Rohstoffe miteinander teilen. Ein umfangreiches Crafting-System soll in Boundless ebenfalls zum Einsatz kommen. PC-Spieler können den Indie-Titel bereits jetzt im Early Access auf Steam testen.

Boundless - Sandbox-Abenteuer präsentiert sich im Trailer zur PSX 2016

Mehr: Boundless - Minecraft trifft No Man's Sky - plattformübergreifend

Dreadnought (Release: 2017)

In der Weltraumsimulation Dreadnought vom Berliner Entwickler Yager befehligen wir einen riesigen Sternenkreuzer in taktischen Weltraumschlachten. Das kostenlose, klassenbasierte Action-Spiel steckt euch in die Rolle eines frischgebackenen Söldners und Captains, der sich inmitten eines galaktischen Konflikts wiederfindet. Dabei seid ihr nicht nur für ein einziges Raumschiff verantwortlich, sondern gleich für eine ganze Flotte, aus der ihr vor und während der Kämpfe ein aktives Schiff auswählen und individuell anpassen könnt. Auf der offiziellen Seite des Publishers Greybox können sich Interessierte bereits für den geschlossenen Betatest von Dreadnought bewerben. Das Spiel erscheint sowohl für PS4 als auch für PC.

Dreadnought - PS4-Trailer von der PlayStation Experience 2016

Mehr: Dreadnought - Mehr als World of Starships

Fallen Legion (Release: erstes Halbjahr 2017)

Eventuell lohnt es sich, das Action-Rollenspiel Fallen Legion sowohl auf PS4 als auch PS Vita zu spielen. Denn je nach Plattform wird die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt. Während ihr auf der PlayStation 4 in die Rolle von Prinzessin Cecille schlüpft, die widerwillig die Führung des bedrohten Königreiches Fenumia übernehmen muss, führt es auch auf der Vita in die Schuhe des Legats, einem charmanten und gerissenen Taktiker, der die Monarchie zu stürzen versucht. Das Gameplay konzentriert sich vor allem auf die taktischen Kämpfe sowie knifflige Entscheidungen, von denen das Schicksal Fenumias abhängt.

Fallen Legion - Trailer von der PlayStation Experience 2016

Hob (Release: TBA)

Im Action-Adventure Hob vom Entwickler Runic Games (Torchlight) verschlägt es euch in eine zauberhafte Welt, unter deren Oberfläche mysteriöse Maschinen am Werk sind. In Sachen Gameplay setzt Hob auf einen Mix aus Kampf, Puzzles und Erkundung, wobei die Handlung des Spiels komplett auf Texte und Dialoge verzichtet. Der Titel soll für PS4 und PC erscheinen, ein Release-Datum steht noch nicht fest. Im folgenden Gameplay-Video stellen Präsident Mark Lefler und Game Director Patrick Blank ein Waldgebiet aus der Spielwelt näher vor.

Nex Machina (Release: 2017)

Der explosive Top-Down-Shooter Nex Machina entsteht beim Entwickler Housemarque (The Reap) in Zusammenarbeit mit Eugene Jarivs (Defender, Robotron). Der Titel setzt sowohl auf das klassische Arcade-Feeling, für das die Entwickler inzwischen berüchtigt sind, sowie auf kompetitive Aspekte, die im Laufe der Zeit noch weiter ausgebaut werden sollen. Die Hintergrundgeschichte des Spiels dreht sich um eine Welt, in der die Menschen komplett abhängig von Technologien wurden, bis sich die Maschinen gegen ihre Erfinder auflehnten und einen blutrünstigen Krieg anzetteln. Nun liegt es am Spieler, wild ballernd den Status quo wiederherzustellen und die Menschheit vor dem selbstverschuldeten Untergang zu bewahren.

Pyre (Release: 2017)

Supergiant Games, die Macher der Indie-Hits Bastion und Transistor, legen mit Pyre bereits ihr drittes, mehr als vielversprechendes Projekt vor. Im Rahmen der PlayStation Experience 2016 wurde bekannt, dass Pyre nicht nur eine umfangreiche Singleplayer-Erfahrung bieten wird, sondern außerdem auch über einen Mehrspieler-Modus verfügt. Im sogenannten "Versus Modus" treten jeweils zwei Spieler im rituellen Wettbewerb gegeneinander an. Ziel dabei ist es, die zeremonielle Flamme des Gegners zu löschen, indem ein Gegenstand namens Himmelsscheibe hinein geschleudert wird. Dazu kontrollieren die Spieler drei verschiedene Exilanten, von denen aber immer nur einer bewegt werden kann. Jeder Charakter hat dabei eigene Fähigkeiten, sodass kein Spiel gleich abläuft.

Mehr: Pyre - Neues Rollenspiel der Bastion- und Transistor-Macher

Rain World (Release: 2017)

Als kuriose Schneckenkatze (Slugcat) bewegt ihr euch im Survival-Platformer Rain World durch eine lebensbedrohliche Umwelt, wobei ihr ständig auf der Hut vor dem tödlichen Regen und Fressfeinden sein müsst. Gleichzeitig könnt ihr mithilfe verschiedener Fähigkeiten, beispielsweise mit einem Speer, selbst auf Beutejagd gehen. Ziel des Spiels ist es, eure Schneckenkatzenfamilie wiederzufinden, was angesichts der vielen Gefahren und dem Mangel an Ressourcen aber gar nicht so einfach sein dürfte. Insgesamt soll Rain World mehr als 1.200 verschiedene "Bildschirme" zum Erkunden bieten. Das Erstlingswerk der Indie-Entwickler Videocult und Publisher Adult Swim Games erscheint für PS4 und PC.

Vane (Release: 2017)

Das überaus atmosphärische Erkundungsabenteuer Vane der ehemaligen The Last Guardian-Entwickler Friend & Foe Games erscheint nun auch für die PS4. Darin steuert ihr einen Jungen aus der Schulterperspektive durch eine offene Spielwelt, die von einer nicht näher genannten Kalamität heimgesucht wurde. Die Entwickler selbst beschreiben den Schauplatz als "eine gefährliche Umgebung, in der sich eine seltsame Zivilisation niedergelassen hat." Neben der Erkundung der geheimnisvollen Spielwelt stehen Rätsel und die ungewöhnlichen Fähigkeiten des Helden im Vordergrund.

What Remains of Edith Finch (Release: 2017)

Wer hätte gedacht, dass wir im Mystery-Adventure What Remains of Edith Finch als Edith Finch höchstpersönlich unterwegs sein werden, statt ihre sterblichen Überreste zu suchen? Das Spiel präsentiert sich als eine Sammlung von Kurzgeschichten aus der Familiengeschichte der Finchs, auf denen ein tödlicher Fluch lastet. Außerdem soll jeder Raum des Familienanwesens eine andere Geschichte beinhalten, die wir dann aktiv nachspielen. Gameplay und Handlung der einzelnen Geschichten sollen sich laut Entwickler Giant Sparrow grundlegend voneinander unterscheiden. Allen gemeinsam ist lediglich die Ich-Perspektive der Protagonistin Edith Finch sowie die Art und Weise, wie sie jeweils enden. Denn alle ihre Angehörigen sind eines unnatürlichen Todes gestorben.

Auf welche Ankündigung von der PlayStation Experience 2016 freut ihr euch besonders?