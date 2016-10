PlayStation Masters 2016 - Sony startet eSport-Offensive

Das PlayStation Masters 2016 finden bald statt.

Das eSports-Event PlayStation Masters 2016 steht vor der Tür. Am 12. und 13 November erwartet Besucher in den Hallen des Take.TV-Studios in Krefeld ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie professionelle Matches in den folgenden Disziplinen:

Weitere Details zu aktuellen eSport-Events gibt es ab kommenden Montag auf der neuen Seite PlayStation eSports. Außerdem finden unter dem Dach der PlayStation Masters fortan regelmäßige Offline-Veranstaltungen statt, bei denen ihr euer Können auch vor Publikum beweisen könnt.

Mit dem ausgebauten Engagement beabsichtigt Sony, das Thema eSports in Deutschland, Österreich und der Schweiz medial und gesellschaftlich voranzubringen, so Christian Denk, Senior Brand Activation Manager von Sony Interactive: "Wir wollen mehr eSportler auf die Konsolen bringen." (via PlayStation Choice)