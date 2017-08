PlayStation Now - Jetzt in Deutschland verfügbar, 7 Tage gratis PS4- & PS3-Spiele streamen

Wer aktuell einen Blick in das Hauptmenü seiner PS4 wirft, wird sehen, dass der lang angekündigte Streaming-Dienst PlayStation Now jetzt auch in Deutschland verfügbar ist. Nach einiger Verzögerung kann das kostenpflichtige Abo auch bei uns abgeschlossen werden, was Usern Zugriff auf über 400 PS4- und PS3-Spiele gibt, die via PS4 oder PC gestreamt werden können.

Wer PlayStation Now nur testen möchte, darf das sogar eine ganze Woche lang tun, denn die ersten sieben Tage ist der Streaming-Dienst kostenlos. Im Anschluss wird das Abo automatisch verlängert und kostet dann 16,99 Euro im Monat. Wer sich unsicher ist, ob die eigene Internetverbindung das Streamen der angeboteten Spiele auch ermöglicht, darf via PlayStation Now auch einen Verbindungstest durchführen lassen.

Aktuell über 400 PS4- & PS3-Spiele im PS Now-Angebot

Das Netflix-artige PlayStation Now-Abo ermöglicht es euch, aus einer großen Auswahl an Spielen zu wählen, die ihr dann zu einem festen Preis unbegrenzt ausprobieren könnt. Seit kurzem stehen auch PS4-Titel wie Killzone: Shadow Fall zur Verfügung, aber auch sonst kann sich das Angebot mit The Last of Us, Red Dead Redemption, BioShock Infinite oder den ersten drei Uncharted-Teilen durchaus sehen lassen.

Eine Auflistung aller verfügbaren PlayStation Now-Spiele findet ihr hier.

Werdet ihr den Dienst ausprobieren?