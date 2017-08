PlayStation Now - Sony enthüllt 19 weitere PS4-Titel für den Streaming-Dienst

Momentan können wir PlayStation Now in Deutschland nicht nutzen, doch der kostenpflichtige Streaming-Dienst soll noch 2017 bei uns an den Start gehen. Dann bekommen wir mit einer monatlichen Gebühr Zugriff auf eine große Menge an PS3- und PS4-Titeln, die wir dann beliebig streamen können. Jetzt hat Sony weitere Spiele für das PlayStation Now-Programm enthüllt.

Insgesamt 19 PS4-Titel schaffen im August den Sprung in das PlayStation Now-Aufgebot, die ihr in der folgenden Aufzählung findet:

Back to Bed

Blazerush

The Book of Unwritten Tales 2

Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus

Goosebumps: The Game

Farming Simulator 15

Fluster Cluck

Ironcast

Jumpjet Rex

Last Tinker: City of Colors

Legend of Kay

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Leo's Fortune

OlliOlli

OlliOlli 2

Pure Chess

Tearaway Unfolded

Q*Bert Rebooted

Velocibox

Den passenden Überblick über die Titel bekommt ihr auch im offiziellen Trailer zum August-Update von PlayStation Now.

Im letzten Monat wurde das Angebot schon um größere Titel wie Killzone: Shadow Fall, God of War 3 Remastered und Tropico 5 erweitert.

Habt ihr Interesse an einem PlayStation Now-Abo?