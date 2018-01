PS4 - Sony meldet Hardware-Patent für neue Move-Controller an

Sony hat offenbar gleich zwei neue Hardware-Patente eingereicht. Dabei handelt es sich um Motion Control-Technik, die in erster Linie wohl in Verbindung mit PlayStation VR zum Einsatz kommen soll. Das erste Patent deutet jedenfalls stark darauf hin, dass es bald einen neuen Controller für die VR-Bewegungssteuerung geben könnte. Das zweite Patent geht in eine ähnliche Richtung und dreht sich um das Tracking einzelner Finger.

Das erste Patent stammt von Sony Interactive Entertainment Japan und wurde erst vor Kurzem angemeldet. Auf den damit veröffentlichten Bildern sehen wir eine Art neuartigen PS Move-Controller. Der bietet nicht nur einen Analogstick, den wir mit dem Daumen bedienen können, sondern auch noch einen Trigger für den Zeigefinger sowie eine Halte-Schlaufe, die seitlich angebracht ist.

Das potentielle Nachfolge-Modell der PS Move-Controller erinnert an klassische Joysticks und bietet rund um den zusätzlichen Analogstick auch noch einige weitere Knöpfe. Dass die Schlaufe seitlich angebracht ist – statt unten am Griff – wirkt ebenfalls wie eine durchdachte, sinnvolle Idee. Finger-Tracking soll das Ganze dann komplettieren.

Das zweite Patent stammt von letztem Jahr und dreht sich in erster Linie darum, herauszufinden, wo wir unsere Finger platzieren. In diesem Patent ist außerdem explizit davon die Rede, dass die Controller über ein Headset getrackt werden und nicht über eine externe Kamera. Das könnte endlich die Tracking-Probleme beheben, die es immer mal wieder mit den PS Move-Controllern und der PlayStation-Kamera gibt.

Wie findet ihr den möglichen neuen Motion Controller?