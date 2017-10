Playstation - 100 offizielle Snowboards im PS1-Look produziert, sofort ausverkauft

Gerade Unternehmen aus der Spielebranche scheinen gerne auch abseits der vertrauten Pfade zu wandern und teils extrem teure Produkte anzubieten, die häufig sehr begehrt sind. Während Ubisoft mit 50.000 Euro schweren Gold-Kopfhörern erst neulich für Aufsehen sorgte, hat Sony einen etwas praktischeren Weg verfolgt.

Das japanische Unternehmen entschloss sich nämlich dazu, in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Wintersport-Hersteller Never Summer eine streng limitierte Snowboard-Kollektion anzubieten. Eines der nur 100 verfügbaren Snowboards schlägt mit gut 500 US-Dollar zu Buche. Oder besser gesagt: schlug, denn alle Snowboards waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Abgesehen von einer (hoffentlich?) guten Bauqualität dürfte das vor allem dem Design geschuldet sein, das sich im klassischen PS1-Look präsentierte. Während an der Unterseite das klassische Playstation-Logo in Regenbogenfarben prangerte, waren die Plätze der Fuß-Schnallen in der Nähe von einem Power- und Open-Knopf verziert.

Wie findet ihr das Design des Snowboards?