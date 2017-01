PlayStation Store - Januar-Sale erhält neue Angebote mit mehr als 70% Rabatt

Der PlayStation Store lockt mit neuen Angeboten für den Januar-Sale.

Der PlayStation Store schloss das vergangene Jahr mit einem umfangreichen Sale ab, den Sony selbst als die "bisher größte Aktion" dort beschreibt. Allerdings laufen einige Angebote schon heute um Mitternacht aus, obwohl der Sale noch bis zum 20. Januar weitergeht. Dafür schiebt Sony aber nun zum Ausgleich neue Rabatte nach, die der offizielle PlayStation.Blog vorstellt.

Zu den Highlights zählen unter anderem The Last Guardian, Uncharted: The Nathan Drake Collection oder Assassin’s Creed: The Ezio Collection. Die Spielesammlung umfasst aufgehübschte Fassungen von Assassin’s Creed 2, Brotherhood und Revelations und bekam im GamePro-Test eine Wertung von 83 Punkten.

Im Folgenden findet ihr nun ein paar ausgewählte Angebote, die neu zum Januar-Sale im PlayStation Store hinzugekommen sind.

Alle Januar-Angebote im PlayStation Store