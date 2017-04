Ein neuer Sale im PS Store macht euch fit für Destiny 2.

"Werdet zur Legende und bereitet euch mit den Rabatten dieses Wochenende auf den Launch von Destiny 2 vor", heißt es aktuell im PlayStation Blog. Denn im PS Store findet über das Wochenende ein Destiny-Sale statt. Bis Montag, dem 3. April, bekommt ihr dort die Erweiterungen Destiny: König der Besessenen, Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords oder das Komplettpaket Destiny: The Collection zu reduzierten Preisen. Destiny: The Collection lohnt sich aber nicht nur für Neueinsteiger, da auch Fans dank einem Rabatt von 58% die Chance haben, günstig an die DLCs zu kommen.

Erstes Gameplay zu Destiny 2 gibt es im Mai, eine Open Beta folgt im Sommer. Vorbesteller des MMO-Shooters erhalten aber einen Vorabzugang zur Beta-Testphase. Destiny 2 erscheint am 8. September 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Welches Destiny-Spiel fehlt noch in eurer Sammlung?

Destiny 2 - Weltweiter Reveal-Trailer »Ralley the Troops«