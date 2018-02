Aktuell könnt ihr euch etliche PS2-Classics im PlayStation Store günstiger schnappen. Sony hat einen nicht offiziell ausgeschriebenen Sale gestartet, bei dem ihr euch alte Klassiker wie GTA: San Andreas oder Max Payne für wenig Geld auf die PS4 holen könnt.

Die meisten PS2-Klassiker erstrahlen auf der PS4 in leicht verbesserter Grafik und lassen euch zudem nach Trophäen jagen. In der Liste unten findet ihr eine Auswahl der PS2-Spiele, die ihr gerade reduziert erhaltet. Alle Angebote findet ihr im PlayStation Store.

PS2-Classics für PS4 im Angebot

Aktuell könnt ihr euch außerdem massig Spiele von EA wie FIFA 18 oder Die Sims 4 reduziert schnappen. Daneben findet mit den Spielen für unter fünf Euro einen weiteren Sale im PS Store, bei dem ihr Schätze wie Hotline Miami, Oxenfree oder The Flame in the Flood für wenig Geld ausgraben könnt.

"Eines der besten PS Plus-Lineups seit Start"

PlayStation Spanien hält die Erwartungen für PS Plus im März 2018 hoch

Welche PS2-Klassiker holt ihr euch?