Noch sind die Gratis-Spiele für PS Plus im März 2018 nicht offiziell bekannt. Eine Woche vor der offiziellen Ankündigung sorgt aktuell ein spanischer YouTuber auf Reddit für Furore und hält die Erwartungen an neuen kostenlosen Titel für PS4, PS3 und Vita hoch (via Gearnuke).

Die besten Spiele für PS+ seit Start?

YouTuber Ampeterby7 (1,5 Millionen Abonnenten groß) begleitet in seinem aktuellen Vlog seinen Besuch bei PlayStation Spanien und hat sich dabei einen Mitarbeiter schnappen können, der ihm bereits einen kurzen Teaser zu den kommenden PlayStation Plus-Spielen im März 2018 zukommen ließ.

Welche Spiele uns für PS4 und Co. genau im März erwarten, ließ sich der Mitarbeiter zwar nicht entlocken. Wer PS Plus-Abonnent ist, könne sich allerdings auf eines der besten Linups seit dem Start des Service freuen.

Auf Reddit wird derweil bereits fleißig Wunschkonzert gespielt. Von Knack 2 bis hin zu The Last of Us: Remastered sammeln sich hier Wünsche, die mal ernst gemeint sind und mal mit einem Augenzwinkern gepostet wurden.

Wenn ihr des Spanischen mächtig seid, könnt ihr euch das besagte Video auf dem Kanal von Ampeterby7 anschauen. Ab Minute 7 startet das Interview mit dem Mitarbeiter von PlayStation Spanien.

PS Plus-Mitglieder stauben Gratis-Items ab

Schnappt euch einen Skin für Fortnite und mehr

PS Plus selbst gibt es übrigens seit 2010. Im Juni 2012 erweiterte Sony den Service mit der "Instant Game Collection", die Mitgliedern seitdem monatlich Zugriff auf eine Reihe von Spielen ohne weitere Zusatzkosten gewährt. Die Anfang machten PS3-Spiele, darunter viele Hits wie LittleBigPlanet 2, Infamous 2, Darksiders oder Deus Ex: Human Revolution.

Im aktuellen PS Plus-Aufgebot für Februar 2018 steht mit Rime zwar ein echter Geheimtipp zum Download bereit, die ganz großen PS4-Blockbuster bleiben aber aus. Was sich Sony wirklich für den März hat einfallen lassen, erfahren wir im Zuge der offiziellen Ankündigung. Voraussichtlich am Mittwoch, den 28. Februar 2018, stehen die PS Plus-Titel für März fest.

Welche Titel wünscht ihr euch im neuen PS Plus-Aufgebot?