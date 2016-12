Unter anderem ist The Last of Us Remastered bei der ?"Kauft zwei, zahlt eins"-Aktion dabei. ?

Vor Kurzem starteten im PlayStation Store erst die Mega-Wochenend-Angebote zum Black Friday 2016 sowie ein neuer Flash Sale, da läuft auch schon die nächste Rabatt-Aktion an. Passend zum anstehenden Weihnachtsfest gibt es ab heute wieder die 12 Weihnachtsangebote-Aktion, die euch alle 48 Stunden ein neues Angebot liefert. Den Anfang macht Rise of the Tomb Raider in der 20th Anniversary Edition. Das Action-Adventure, dem wir im GamePro-Test ganze 90 Punkte gegeben haben, bekommt ihr aktuell für €29,99 statt €59,99.

Die 12 Weihnachtsangebote-Aktion im PlayStation Store

Doch damit nicht genug: Bis zum 23. Dezember 2016 könnt ihr auch mithilfe der "Kauft zwei, zahlt eins"-Aktion sparen. Hier sucht ihr euch einfach zwei Spiele aus und bekommt das günstigere der beiden kostenlos dazu. Erhältlich sind einige PS4- und PS3-Titel, allerdings müssen beide Spiele auf der gleichen Plattform laufen. Ihr könnt bei dieser Aktion also kein PS4- mit einem PS3-Spiel mischen. Zu den verfügbaren PS4-Titeln zählen beispielsweise The Last of Us Remastered, Far Cry Primal, Wolfenstein: The New Order, Mirror's Edge Catalyst oder The Witcher 3.

Alle "Kauft zwei, zahlt eins"-Spiele für PS4

Alle "Kauft zwei, zahlt eins"-Spiele für PS3

Was sagt ihr zu den neuen Angeboten im PlayStation Store?