PSN Sale - Bis zu 90% Rabatt bei den Mega-Wochenend-Angeboten

Der PlayStation Store lockt derzeit mit den Mega-Wochenend-Angeboten.

Wie bereits vor wenigen Tagen angekündigt, starten heute die Mega-Wochenend-Angebote im PlayStation Store. Anders als im Vorfeld kommuniziert, können wir bei diesem PSN Sale aber nicht nur bis zu 60%, sondern sogar bis zu 90% sparen – und zwar bei der PS Vita-Fassung von Need for Speed: Most Wanted. Die Angebote umfassen zahlreiche Titel für die PS4, PS3 sowie die PS Vita und laufen vom 24. bis zum 29. November 2016.

Zu den PS4-Highlights der Mega-Wochenend-Angebote im PlayStation Store zählen unter anderem:

Für PS3-Spieler gibt es hingegen zum Beispiel GTA 5 für €19,99, The Last of Us in der Game of the Year-Edition für €9,99 oder die komplette erste Staffel von Life is Strange für €5,99. Mit dem aktuellen Sale bietet der PlayStation Store in den kommenden Tagen also ein reichhaltiges Angebot, das mehrere Plattformen und Genres abdeckt.

Alle Mega-Wochenend-Angebote im PlayStation Store