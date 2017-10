Pokémon GO - Niantic will Mewtu EX-Raids überarbeiten

Seit der Einführung von exklusiven (EX-)Raids im Sommer diesen Jahres hatten nur wenige Trainer in Pokémon GO die Chance, sich an dem legendären Mewtu zu messen. Um an einem Raid-Kampf gegen das mächtige Monster teilnehmen zu können, brauchen Spieler eine besondere Einladung. Die hat Niantic in der Vergangenheit allerdings nur spärlich verteilt.

Jetzt planen die Entwickler des Mobile-Spiels offenbar, das derzeitige System zu überarbeiten. Zumindest verspricht das ein Tweet des Niantic Supports:

Trainers, thank you for your feedback on EX Raid Battles. We're working to improve the invitation system based on what we heard from you. — Niantic Support (@NianticHelp) October 24, 2017

"Trainer, danke für euer Feedback zu den EX-Raids. Wir arbeiten daran, das Einladungssystem basierend auf eurem Feedback zu verbessern."

Zur Zeit ist es unklar, nach welchen Kriterien Niantic die Einladungen zum Kampf gegen Mewtu verschickt. Fest steht, dass sich die Chancen auf einen EX-Pass erhöhen, wenn Trainer in vielen verschiedenen Arenen raiden. Eine garantierte Einladung gab es aber nie - eher mussten Spieler hoffen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gekämpft zu haben, um die geheimen Anforderungen zu erfüllen.

Mögliche Neuerungen bei den Mewtu EX-Raids

Offenbar wollen die Entwickler die exklusiven Raids nicht komplett überarbeiten, sondern nur das System rund um die Einladungen erneuern. Das könnte bedeuten, dass zukünftig mehr Trainer einen der heißbegehrten Raid-Pässe erhalten.

Manche Spieler, die bereits das Glück hatten, zu einem Kampf gegen Mewtu eingeladen worden zu sein, hatten in der Vergangenheit allerdings einen anderen Kritikpunkt. Sie bemängelten, dass die festgelegten Uhrzeiten für die Raids mit ihren Arbeitszeiten beziehungsweise Schulzeiten kollidierten. Auch daran könnte Niantic in Zukunft etwas ändern und die Raids für die Abendstunden nach Feierabend oder an Wochenenden ansetzen.

Auf welche Weise die EX-Raids angepasst werden, bleibt aktuell noch unklar. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald Niantic offizielle Informationen dazu herausgibt.

Auf welche Änderungen beim EX-Raid-System hofft ihr?