Pokémon GO - Trailer kündigt legendäre Pokémon an

Donnerstag, 20. Juli 2017 um 09:00

Mit einem neuen Trailer kündigt Niantic an, dass legendäre Pokémon endlich einen Weg in Pokémon GO finden und nach dem Pokémon GO-Fest in Chigao am 22. Juli 2017 von allen Trainern gefangen werden können.

Legendäre Pokémon wie Mewtu und Lugia treffen wir in legendären Raid-Kämpfen an, nachdem sie aus legendären dunklen Raid-Eiern geschlüpft sind. Arenakämpfe gegen Mewtu und Co werden laut Niantic wesentlich herausfordernder sein als die herkömmlichen Raids.