Pokémon GO - Niantic startet Fangwettbewerb, Chance auf Porenta, doppelte Erfahrung & Sternenstaub

Niantic hat einen unangekündigten Fangwettbewerb gestartet, der Trainer weltweit vor die Aufgabe stellt, gemeinsam bis zu drei Milliarden Taschenmonster in Pokémon GO zu fangen. Ähnlich wie vor einigen Monaten bei dem Pokémon GO-Fest in Chicago, können wir stufenweise verlockende Boni freischalten.

Pokémon GO Travel-Fangwettbewerb bringt doppelte Erfahrung, Sternenstaub & Porenta

Die Herausforderung läuft ab sofort und endet am 26. November mit einer besonderen Feierlichkeit im Rahmen eines Events in der japanischen Stadt Tottori. Das verkünden die Entwickler auf der offiziellen Pokémon GO-Website und zeigen in einer Grafik, welche Extras uns erwarten.

Besonders spannend: Es locken nicht nur die Chance auf doppelten Sternenstaub und Erfahrungspunkte, sondern auch auf das Monster Porenta, das normalerweise nur in Asien auffindbar ist.

Start der Videoserie Pokémon GO Travel

Mit diesem spontanen Event feiert Niantic die Reiselust der Community. Unter dem Schlagwort "Pokémon Go Travel" starten die Entwickler dabei auch eine neue Videoserie, durch die wir die Welt aus den Augen eines Trainers betrachten können. Das Video zur Ankündigung der neuen Reihe und der Fang-Herausforderung könnt ihr euch unten ansehen.