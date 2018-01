Pokémon GO - 23 neue Pokémon der 3. Generation ab sofort im Spiel

Trainer und Trainerinnen, die bereits alle verfügbaren Taschenmonster der dritten Generation in Pokémon GO gefangen haben, können sich über Zuwachs in der Welt des Mobile-Hits freuen. Wie Niantic verkündet, trudeln ab sofort 23 neue Pokémon aus der Hoenn-Region ins Spiel ein.

Trainers, 23 additional Pokémon originally from the Hoenn region have been spotted all over the world. pic.twitter.com/BfZsJKZdU0 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) January 23, 2018

Neue Boden- und Gestein-Pokémon der Gen 3

Mit der neuen Welle dürfen Pokémon GO-Spieler ihre Pokébälle diesmal für "Gen 3"-Biester vom Typen Boden und/oder Gestein bereithalten, die ihren Erstauftritt in den Pokémon-Editionen Rubin und Saphir hatten. Dataminer lieferten bereits vor einigen Tagen entscheidende Hinweise auf den Release der zusätzlichen Taschenmonster.

Unter den neuen Pokémon befinden sich unter anderen Tuska, Stollunior und Knacklion, das sich zu Vibrava weiterentwickelt. Letzteres Biest ist wiederum die Vorstufe von Libelldra, einem beliebten Drachenpokémon aus dem Franchise, das damit nun ebenfalls offiziell in Pokémon GO gefangen werden kann.

Gestern kündigte Niantic außerdem ein neues Community-Event für Pokémon GO an. Das eintätige Event soll am 24. Februar 2018 stattfinden und vermehrt das Taschenmonster Dratini spawnen lassen. Zudem profitieren wir während des Events von dreifach Sternenstaub.