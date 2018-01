Kaum ist der erste Community Day in Pokémon GO vorbei, kündigt Niantic auf der offiziellen Website bereits das nächste eintägige Event an. Nachdem es letztes Mal das kultige Surfing Pikachu gab, erwartet uns Ende Februar das besonders seltene Drachen-Pokémon Dratini.

Community Day 2 - Alle Infos

Der zweite Community Day findet am 24. Februar zwischen 11 Uhr und 14 Uhr statt. Dabei werden vermehrt Dratini mit einer bisher nicht enthüllten exklusiven Attacke spawnen.

Außerdem bleiben wie beim ersten Community Day Lockmodule, die innerhalb der drei Stunden des Events gestartet werden, für drei Stunden aktiv. Neu ist diesmal, dass wir dreifach Sternenstaub beim Fangen von Monstern erhalten.

Spart euch also eure Sananabeeren und Sternenstücke für den 24. Februar auf, um den zweiten Comminity Day noch effektiver nutzen zu können.

Mehr: Pokémon GO - Dataminer findet Hinweise auf weitere Pokémon der 3. Generation