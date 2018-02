Pokémon GO-Trainer in Deutschland hatten gestern Abend mit störungsbedingten Login-Problemen zu kämpfen, die die Anmeldung für viele unmöglich machten. Nach dem Ausfall sind die Pokémon GO-Server aktuell aber wieder live und Spieler dürfen sich außerdem über ein neues Mini-Event freuen, das Niantic am gleichen Abend des 15. Februars ankündigte.

Ab heute bis zum 17. Februar 2018 (22 Uhr deutscher Zeit) startet das Mondneujahr-Event (Lunar New Year Event) in Pokémon GO, das sich - angelegt an das chinesische Jahr des Hundes - ganz den Hunde-Pokémon widmet.

Boni für Fiffyen, Snubbul, Fukano & Co.

Wer eines der Hunde-Taschenmonster in der unteren Liste fängt, erhält nach dem Fang dreifachen Sternenstaub. Diese Pokémon versprechen euch für die nächsten zwei Tage Boni:

Fukano

Evoli

Snubbull

Fiffyen

Frizelbliz

Shiny-Fiffyen im Spiel

Das ist aber noch nicht alles. Mit dem neuen Event erhält nun offenbar auch die Shiny-Variante von Fiffyen Einzug auf die Maps von Pokémon GO. Auf Twitter ist ein Post eines Trainers aufgetaucht, der seinen schillernden Fang stolz präsentiert.

Anders als die graue Normalo-Variante schmückt sich Shiny-Fiffyen mit einem leuchtenden gelben Fell. Seht selbst:

Shiny-Fukano könnte bald folgen

Im Zuge des Neujahres-Event wäre es außerdem möglich, dass Niantic Shiny-Versionen der restlichen Hunde-Pokémon ins Spiel einführt. Wir halten die Augen nach Shiny-Fukano, Shiny-Snubbul und Co. auf, offizielle Infos dazu stehen allerdings noch aus.

Valentinstag-Event verlängert

Das diesjährige Valentinstag-Event in Pokémon GO sollte eigentlich am 15 Februar 2018 enden, wurde nun aber um weitere 24 Stunden verlängert. Damit habt ihr bis heute, den 16. Februar 2018, 22 Uhr Zeit, von den verschiedenen Boni des Events zu profitieren.