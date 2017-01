Pokémon GO - Aufmerksamer Spieler rettet sterbender Katze das Leben

"Spock" hat sein Leben auch Pokémon GO zu verdanken.

Könnt ihr euch noch an den turbulenten Release von Pokémon GO im Sommer des letzten Jahres erinnern? Neben immer neuen Rekorden, die die App gebrochen hatte, lebten die ersten Pokémon GO-Wochen auch von den absurden Geschichten, die sich durch den Hype um die App ergeben haben. Eine der schönsten Geschichten aus dieser Zeit wurde aber erst jetzt erzählt.

Der Imgur-User joelmeidaptg erzählte mit ein paar Bildern von seinem Pokémon GO-Sommer und wie ihm die App dabei geholfen hat, einer Katze das Leben zu retten. In der Hitze der heißen Jahreszeit probierte joelmeidaptg das Spiel aus und suchte trotz der unmenschlichen Temperaturen von über 40° Celsius nach Pokémon in seiner Heimatstadt.

Dabei kam er auch an einem Stromkasten vorbei, in dessen Nähe er Geräusche hörte, die nach Vogelgeschrei klangen.

Die schwache Katze ist hinter dem Stromkasten kaum zu entdecken.

Bei genauerem Nachsehen wurde aber klar, dass die Töne von einer schwachen, abgemagerten Katze stammen, die zwischen Wand und Stromkasten eingeklemmt war.

"Was ich gefunden habe, war eine Katze, die um Hilfe schrie. [...] Sie hing dort nur mit ihrem Kopf fest. Wir hatten keine Ahnung, wie sie in diese Situation gekommen war. Die Katze muss schon sehr lange dort festgesteckt haben, denn sie hatte kaum noch Energie, um zu schreien. Der Mund weit geöffnet, sie hat ihn nicht schließen können. Ich wusste nur durch das Wimmern, dass die Katze überhaupt noch am Leben war. "