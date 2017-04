Pokémon GO - Das Oster-Event alleine reicht nicht, um mich zurückzuholen

Pokémon GO

Als Pokémon GO im vergangenen Juli erschien, zog es mich wie Millionen andere Spieler auf die Straßen, Felderund sogar Friedhöfe meiner Stadt, die ich mit Powerbank und einer großen Flasche Wasser im Rucksack eifrig nach Pikachu, Flegmon und Co. absuchte. Lange blieb ich Niantics Mobile-Hit allerdings nicht treu. Meine Sammelleidenschaft verschwand zusammen mit der Sommersonne und dem Gefühl, nach zahlreichen Touren noch etwas Neues zu erleben.

Mit dem Update, das uns seit Mitte Februar 80 Johto-Taschenmonster wie Karnimani und Ledyba fangen lässt, brachte Niantic zwar wieder etwas Abwechslung in den Pokédex, der Schwall an neuen Pokémon alleine schaffte es aber nicht, mich in der klirrenden Kälte vor die Tür zu locken. Knapp zwei Monate später kreist mein Daumen hingegen wie ein Geier über die Pokémon GO-App auf meinem Smartphone. Es klopft wieder die Sonne an die Tür und mit ihr (sehr wahrscheinlich) das Oster-Event, das Pokémon GO für mich kurzzeitig wieder attraktiv machen könnte. Um mich über das Event hinaus noch bei Laune zu halten, muss Niantic aber sehr bald entscheidende Neuerungen nachliefern.

Linda Sprenger @lindalomaniac



Als Kind der Neunziger ist Linda Pokémon-Fan der ersten Stunde und hat seit ihrer Grundschule nicht nur sämtliche Folgen des Pokémon-Anime gesehen, sondern auch jegliches Pokémon-RPG gespielt. Die silberne Edition und die ersten 3DS-Ableger Pokémon X und Y sind ihre Lieblingsableger.

Das wünsche ich mir vom Oster-Event

Die Macher haben ein Oster-Event für Pokémon GO zwar bisher nicht offiziell verkündet, dass sie die kommenden Feiertage links liegen lassen, ist nach dem vergangenen Holiday- und Valentinstag-Event aber ziemlich unwahrscheinlich. Die letzten beiden Events gab Niantic erst zwei Tage vor dem Beginn bekannt. Gut möglich also, dass das Oster-Event morgen, am 12. April 2017, angekündigt wird und wir dann erfahren, was es uns beschert. Bis dahin können wir aber Vermutungen aufstellen.

Eine Liste mit Features und Boni, die das Oster-Event ins Spiel bringen könnte, hat Mirco bereits für uns zusammengestellt. Während mich erhöhte Spawn-Raten für optisch zum Osterfest passende Pokémon wie Owei und Chaneira nicht gerade in die Wildnis ziehen würden, kribbeln meine Fingern hingegen bei dem Gedanken an eine gesteigerte Glücks-Ei-Dauer, zusätzlichen Bonbons und doppelten XP.

Ich stoppte das Spiel mit Level 14 und hinke meinen Freunden, die allesamt an der Level 30-Marke kratzen, damit weit hinterher. Mit den Boosts hätte ich die Gelegenheit, aufzuholen und wieder Anschluss zu finden. Schnelleres Ausbrüten von Poké-Eiern würde mir da ebenfalls entgegenkommen. Mein Avatar hütet noch einige 10km- und 5km-Eier im Rucksack, in denen möglicherweise seltene Biester wie Lapras und damit nochmals zusätzliche XP schlummern.

Feurigel darf neben Karnimani auch in mein Team.

Ein Oster-Event könnte außerdem die Chance auf Starterpokémon erhöhen. Bereits das Holiday-Event ließ uns öfter auf Schiggy, Bisasam, Glumanda und ihre Entwicklungen treffen. Nun bieten sich Karnimani, Tyracroc, Impergator, Feurigel, Igelavar, Tornupto, Endivie, Lorblatt und Meganie an. Hohe Gräser und Straßenböden, die mich nicht gleich mit langweiligen Monstern wie Taubsi, Rattfratz, Natu oder Quiekel fluten und stattdessen voller seltener Johto-Starter stecken, würden mir meinem Pokémon GO-Wiedereinstieg erheblich erleichtern, indem sie neue Sammelmotivation entfachen. Und da Karnimani bekanntermaßen das beste Starterpokémon überhaupt ist, versteht es sich von selbst, dass ich es mindestens ein Dutzend Mal in meinem Team brauche.

Und was kommt nach dem Oster-Event?

Da die möglichen Boosts im Rahmen des Oster-Events aber nur für eine gewisse Zeitspanne anhalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich Pokémon GO danach wieder einschlafen lasse. Schönes Wetter allein reicht als Argument nicht mehr aus, um mich dazu aufzuraffen, mit der App hinaus in die Wildnis zu stapfen. Das grundlegende Gameplay aus Suchen, Fangen und Sammeln scheucht mich zwar für einige Stunden eifrig durch die Gegend, ist mir auf Dauer aber zu eintönig. Von den anspruchslosen Wischkämpfen in den Arenen ganz zu schweigen.

Um mich langfristig für die Pokémon-Jagd zu motivieren, muss Niantic nach dem Ende des Oster-Events sehr bald ein großes Update für iOS und Android mit neuen, attraktiven Features nachliefern. Und für die haben die Entwickler von Niantic immerhin jetzt auch Zeit. Nachdem sich das Team in den ersten Monaten nach dem Release von Pokémon GO vermehrt darauf konzentrieren mussten, technische Macken auszumerzen, hat es für das Jahr 2017 drei große Updates in petto, wie Niantic-CEO vor einigen Wochen auf dem Mobile World Congress verriet.

Während es das erste bedeutende Update mit der zweiten Pokémon-Generation bereits ins Spiel geschafft hat, steht nun das zweite in den Startlöchern. Erst vor wenigen Tagen deutete Niantic in einem offiziellen Blogpost "vollkommen neue kooperative und soziale Gameplay-Erfahrungen" an, auf die wir uns im Frühling gefasst machen sollen. Um was es sich dabei genau handeln könnte, wird derweil spekuliert.

Pokémon Go - Trailer stellt das Augmented-Reality-Mobile-Game vor

So wollen Dataminer nach den letzten Updates 1.31.0 (Andriod) und 0.61.0 (iOS) das Stichwort "Raids" aus der APK gefischt haben. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Bereits im allerersten Trailer zu Pokémon GO (oben) können wir sehen, wie sich zahlreiche Spieler in einer Art Ingame-Event jubelnd auf ein Mewtwo stürzen, das sie in 10 Minuten einfangen müssen. Raids waren also schon von Anfang an geplant und nun hat Niantic Zeit, sie umzusetzen.

Im gleichen Trailer können wir ebenfalls einen Blick auf das Tausch-Feature werfen, das Teil des dritten geplanten Updates sein könnte. Wann wir unsere Taschenmonster auf unseren Smartphones hin- und herschicken dürfen, steht aber noch in den Sternen. Kooperative Gameplay-Elemente wie Raids und ultraseltene legendäre Pokémon, die die alltäglichen Jagd erheblich aufpeppen würden, reichen mir aber schon aus, um Pokémon GO langfristig die Treue zu schwören. Der Gedanke daran, mit meinen Freunden von Team Blau in der Gruppe gegen ein Mewtwo anzutreten, würde mich sogar im Winter aus dem Haus locken.