Pokémon GO - Macher kündigen “Koop-Features” an, vollkommen neues Gameplay

Wer glaubt, dass Pokémon GO schon längst in der Versenkung verschwunden ist, hat sich geschnitten. Wie Niantic Labs-Chef John Hanke im Rahmen des London Games Festival verraten hat, gibt es weltweit weiterhin mehr als 65 Millionen aktive Spieler, die monatlich die App nutzen. Außerdem durfte sich die App über den BAFTA-Award für das beste Mobile- und Handheld-Spiel des Jahres freuen.

Und offenbar haben die Entwickler noch einiges mit Pokémon GO vor, denn wie es in einem offiziellen Blogpost heißt, sei die App noch immer am Beginn ihrer Lebenszeit und auf Spieler werden noch einige Dinge zukommen. Der anrückende Frühling deute demnach schon die ersten Neuerungen an:

"Spieler können sich auf vollkommen neue kooperative und soziale Gameplay-Erfahrungen in Pokémon GO freuen, die den Trainern neue und aufregende Gründe geben wird, wieder nach draußen in den Sonnenschein zu treten."

Was mit den neuen Koop-Features gemeint ist, wissen wir leider noch nicht. Vielleicht können wir uns in den nächsten Wochen endlich auf die Tausch-Funktion freuen, die Niantic schon seit längerer Zeit nach hinten verschiebt. Vielleicht erwarten uns aber auch vollkommen neue Ideen, die selbst in den Hauptablegern der Pokémon-Reihe noch nicht dagewesen sind.

