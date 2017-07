Pokémon GO - Das sind die Fangraten für die legendären Pokémon

Seit dem letzten Wochenende könnt ihr in Pokémon GO legendäre Pokémon fangen, nämlich Arktos, Zapdos, Lavados und Lugia. Diese können gefangen werden, nachdem ihr sie in einem der legendären Raids besiegt habt, allerdings ist die Fangrate ziemlich niedrig, bei Arktos, Zapdos und Lavados beträgt die Basis-Chance 3%, bei Lugia 2%.

Auf der Seite pokemongohub.net wurden nun ein paar Charts des Reddit-Users Epimetheos mit den Fangraten der legendären Pokémon veröffentlicht, dabei wird vor allem beachtet, welchen Einfluss die Pokébälle, Beeren und unterschiedlichen Wurftechniken haben. Die Graphen zeigen eindeutig, dass ihr am besten eine goldene Himbeere und eine gekrümmte Flugbahn benutzt.

Weitere Charts mit noch genaueren Daten findet ihr im entsprechenden Artikel auf pokemongohub.net.

Während Lugia unbegrenzt in den Raids von Pokémon GO besieht und gefangen werden kann, sind die drei legendären Vögel nur für begrenzte Zeit verfügbar, nämlich jeweils nur eine Woche lang. Arktos könnt ihr noch bis zum 31. Juli 2017 als Boss in legendären Raids bekämpfen. Danach wird der Eisvogel von Lavados abgelöst. Die genauen Erscheinungsdaten der legendären Pokémon in Pokémon GO findet ihr hier.