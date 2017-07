Niantic gab ihm Rahmen des Pokémon GO Fests bekannt, dass Lugia und Arktos als erste legendäre Pokémon in den Mobile-Hit hüpfen. Nun haben die Macher auf Twitter verraten, wann Zapdos und Lavados, die beiden anderen Biester des mystischen Vogeltrios aus der ersten Pokémon Generation, in den Raids von Pokémon GO erscheinen.

Umfrage: Pokémon GO - Was braucht das Spiel, um euch zurückzugewinnen?

Zur überraschung vieler Trainerinnen und Trainer gab Niantic im gleichen Atemzug bekannt, dass die legendären Vögel nur für kurze Zeit in Raids bekämpft und gefangen werden dürfen. Sowohl Zapdos als auch Lavados und das seit einigen Tagen verfügbare Arktos sind limitiert in Pokémon GO.

Pokémon GO - Wann erscheinen Zapdos & Lavados?

Wie Niantic verkündet, ist der Eisvogel Arktos damit nur noch bis kommenden Montag, den 31. Juli 2017 als Raid-Boss verfügbar und wird am gleichen Tag von Lavados abgelöst.

Der Feuervogel hingegen verschwindet am 7. August 2017 von der Bildfläche und macht dann Platz für Zapdos, das wir vom 7. bis zum 14. August 2017 in Raids finden können.

Battle Articuno, Moltres, and Zapdos in Raid Battles around the world (Articuno: now to 7/31, Moltres: 7/31–8/7, Zapdos: 8/7–8/14)! pic.twitter.com/HpOG9BM7gM — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 26, 2017

Arktos - jetzt bis zum 31. Juli 2017

Lavados - 31. Juli 2017 bis zum 7. August 2017

Zapdos - 7. August 2017 bis zum 14 August 2017

Jeder legendäre Vogel ist damit nur eine Woche fangbar. Wir müssen uns also beeilen. Ob und wann wir Arktos, Zapdos und Lavados für unbegrenzte Zeit in Pokémon GO fangen können, ist unklar.

Mehr: Pokémon GO - Mit diesem Trick macht ihr Raids gegen Lugia & Arktos einfacher

Die zeitliche Limitierung gilt hingegen nicht für Lugia. Das allererste legendäre Pokémon in Pokémon GO taucht anders als seine drei Vogelkollegen ungebrenzt als Raid-Boss auf.