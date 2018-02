Für die meisten Spieler war und ist Pokémon GO wohl vor allem ein netter Zeitvertreib und eine Gelegenheit der Nostalgie zu fröhnen, wenn sie durch die Straßen ziehen und Monster fangen. Manche nutzen die App allerdings auch kompetitiv und versuchen, wirklich alles aus Pokémon GO herauszuholen und die eigenen Statistiken nach oben zu treiben.

Der Pokémon GO-Club für die Besten der Besten

Und die Crème de la Crème der Pokémon GO-Welt trifft sich offenbar in einem geheimen "Level 40"-Club auf Facebook, der jetzt von Pokémon GO Hub entdeckt wurde. Allerdings reicht es für den Club nicht einfach aus, das maximale Level zu erreichen. Mitglieder in spe müssen zudem noch eine umfangreiche Umfrage ausfüllen und im "40 Entrance Calculator" (einfach Kopie erstellen und mitmachen) ihren Punktestand ausrechnen lassen, der darüber entscheidet, ob sie aufgenommen werden.

Dieser Rechner geht auf die Gesamt-Erfahrungspunkte, verdiente Medaillen und Arena-Orden ein. Wer am Ende mit mindestens 350 von 500 möglichen Punkten da steht, darf mitmachen. Die Club-Mitglieder starten dann interne Aktivitäten, um sich gegenseitig zu motivieren und für zusätzliche Herausforderungen zu sorgen. Dazu gehören:

monatliche KP-Ranglisten

Analyse von Spiel-Stilen zur XP-Maximierung

Ergebnis-Vergleiche zwischen Raid-Solo-Spielern

Hier seht ihr die KP-Rangliste aus dem Monat Januar:

Auf wie viele Punkte im Level 40-Rechner kommt ihr?