Pokémon GO - Ditto ist endlich im Spiel & so fangt ihr es

Pokémon Go - Ditto

Lange hat es gedauert, nun können wir endlich das Wandler-Pokémon Ditto in Pokémon GO fangen. Wie wir bereits vor zwei Tagen berichteten, hatten Dataminer konkrete Hinweise zum baldigen Erscheinen des rosa Taschenmonsters im Code entdeckt. Mit dem neusten Update, das unter anderem auch das Thanksgiving Event startet, lässt sich Ditto endlich fangen.

Laut den Informationen von Mein MMO und dem Pokémon GO-Netzwerk The Silph Road taucht Ditto nicht einfach in unserer Umgebung auf. Aufgrund seiner Fähigkeit »Wandler« verwandelt es sich in andere Pokémon und enthüllt seine wahre Form erst, nachdem wir das Pokémon gefangen haben. Ditto kann sich in jedes andere Pokémon verwandeln und als dieses erscheinen. Das heißt für die Zukunft, dass wir zum Beispiel ein Taubsi fangen, dieses sich jedoch im Nachhinein als Ditto entpuppt. Haben wir das Wandler-Pokémon einmal in unserem Besitz, kann es uns auch einen Vorteil im Kampf bieten, da es sich ersten Berichten zufolge dank seinen Fähigkeiten in den Verteidiger der Arena verwandeln kann.

Unter anderem fanden dieselben Dataminer neben der Ditto-Entdeckung auch erste Andeutungen auf Shiny Pokémon im Code des neuesten Updates. So genannte Shinys sind farblich anders aussehende Pokémon, die besonders selten sind und seit der 3. Pokémon Generation in den Editionen gejagt werden. Genauere Informationen dazu, ob und wann Shinys in der App erscheinen, gibt es aber noch nicht.

Habt ihr Ditto schon gefangen?