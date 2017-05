Pokémon GO - Endlich mehr PokéStops & Arenen auf dem Land verfügbar

Die neuen PokéStops und Arenen kämen rechtzeitig zur Pokémon GO-Abenteuerwoche.

Wer Pokémon GO spielen möchte und auf dem Land lebt, musste bislang viele Nachteile in Kauf nehmen. Während es in den Städten von PokéStops und Arenen nur so wimmelt, gibt es in manchen Dörfern oftmals nur wenige oder sogar gar keine Orte, an denen mit der App interagiert werden kann. Dies scheint sich aber jetzt langsam zu ändern, wie einige Pokémon GO-Fans auf Reddit bemerkt haben.

Wie die Kollegen von Mein MMO berichten, melden sich immer mehr Spieler aus Deutschland zu Wort, die in ihrer ländlichen Heimat plötzlich mehr PokéStops und Arenen vorgefunden haben. Offenbar ist dieser Anstieg an festen Orten schon seit Dienstag, dem 16. Mai zu bemerken. Eine offizielle Stellungnahme seitens der Entwickler gibt es dazu zwar nicht, doch Fans haben herausgefunden, woran die freudige Entwicklung liegt.

In Ingress, Niantics erstem App-Erfolg, können hochrangige Spieler dank einer neuen Aktion nun Portale bestätigen, die dann auch in Pokémon GO übernommen werden. Falls bei euch also ein dorfbekannter Ingress-Profi unterwegs ist, kann es gut sein, dass er neue PokéStops und Arenen in Pokémon GO für euch freischalten kann.

Ob diese Lösung nun wirklich die ländliche Pokémon GO-Erfahrung verändern kann, bleibt abzuwarten. Aber ein Schritt in die richtige Richtung ist es allemal.

Sind euch neue PokéStops aufgefallen?