Die Abenteuerwoche in Pokemon GO startet am 18. Mai.

15,8 Milliarden Kilometer. Diese unfassbare Distanz (reicht ungefähr bis zum Rand unseres Sonnensystems) haben alle Pokémon GO-Spieler seit dem Release im Sommer 2016 zusammen zurückgelegt. Damit stetig neue Kilometer dazu kommen, veröffentlicht Entwickler Niantic in unregelmäßigen Abständen kleinere Updates für Pokémon GO. Jetzt ist ein neues Event in Sichtweite.

Vom 18. bis zum 25. Mai 2017 findet nämlich die sogenannte Abenteuerwoche statt, die alle Spieler von Pokémon GO mit diversen Goodies, Rabatten und anderen Schmankerln lockt. Jeder Pokéstop im Spiel hält in diesem Zeitraum zum Beispiel mehr Items bereit, außerdem bekommt ihr im Ingame-Shop 50% Rabatt auf Pokébälle.

Mehr zum Thema: Niantic geht aggressiver gegen Cheater in Pokémon GO vor

Auch die Kumpel-Pokémon bekommen einen kleinen Boost und finden während der Abenteuerwoche viermal so viele Bonbons wie normalerweise. Gesteins-Pokémon wie Kabuto, Amonitas und ihre Entwicklungsformen haben eine höhere Erscheinungsrate und die Wahrscheinlichkeit, auf extrem seltene und schwer fassbare Monster wie Aerodactyl, Onix oder Mogelbaum zu treffen, ist ebenfalls höher.

Jeder Trainer bekommt zudem ein neues kostenloses Avatar-Element, den Abenteuerhut. Damit seid ihr dann auch optisch für die Event-Woche gerüstet. Nachfolgend nochmal alle Infos zur Abenteuerwoche in Pokémon GO.

Beginn: 18. Mai um 22 Uhr

Ende: 25. Mai um 22 Uhr

Mehr Items an Pokéstops

50% Rabatt auf Pokébälle

4x schnelleres Bonbon-Finden durch Kumpel-Pokémon

Gesteins-Pokémon haben höhere Erscheinungsrate

Höhere Wahrscheinlichkeit auf Aerodactyl, Onix und Mogelbaum

Spielt ihr noch Pokémon GO?

Alle 15 Bilder ansehen