Pokémon GO-Entwickler Niantic hat auf der offiziellen Website angekündigt, demnächst den Support von Apple-Geräten, bei denen nicht das Betriebssystem iOS 11 installiert ist, einzustellen. Als Stichtag nennt das Unternehmen den 28. Februar 2018. Ab dann werden Trainer, die zum Spielen Apple-Geräte mit einem älteren Betriebssystem nutzen, vermutlich weder auf ihren Account noch auf PokéMünzen und Items zugreifen können.

Der Grund für die Einstellung der Unterstützung sind laut Niantic die jüngsten Verbesserungen in dem Taschenmonster-Spiel, welche die neue Software benötigen. Tatsächlich befindet sich das Mobile-Spiel zur Zeit in einem grundlegenden Wandel. Eins der letzten Updates brauchte beispielsweise die Wetter-Funktion mit sich, bei der die realen Wetterbedingungen sich in der Spielwelt wiederspiegeln. Außerdem werden wir uns bald mit dem Fangmodus AR-Plus ähnlich wie in der Safari-Zone an die virtuellen Monster heranschleichen können.

Solltet ihr euer Betriebssystem also noch nicht aktualisiert haben, bleiben euch noch einige Wochen, um das nachzuholen. Besitzer von Geräten wie etwa dem iPhone 5 schauen allerdings in die Röhre. Ältere Hardware, für die iOS 11 nicht angeboten wird, können ab März 2018 nicht mehr zuverlässig zum Spielen von Pokémon GO verwendet werden.

Die vollständige Liste aller Geräte, die Niantic ab Ende Februar 2018 nicht mehr unterstützen wird, findet ihr auf der offiziellen Support-Homepage. Seid ihr betroffen, müsst ihr wohl oder übel auf ein anderes Handy oder Tablet umsteigen.