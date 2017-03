Mit dem Update zur zweiten Pokémon-Generation kamen viele Spieler wieder zur App zurück.

Wer die Pokémon-Reihe nur aus den Handheld-Ablegern von GameFreak kennt, wird sich über das etwas andere Design der Pokémon GO-App etwas gewundert haben. Wie die Entwickler jetzt im Rahmen der diesjährigen Game Developers Conference verraten haben, war der ursprüngliche Look von Pokémon GO allerdings stark an die Handheld-Ableger angelehnt.

Mehr: Pokémon GO - Update mit 2. Generation bringt 80 neue Pokémon

Dennis Hwang von Niantic zeigt einige Screenshots aus den Anfängen der App, die unter anderem das ursprüngliche Charaktermodell für den Trainer zeigen.

Pokémon GO - Early Design

Falls euch die Figur bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass sie aus Pokémon Rubin/Saphir entnommen wurde. Letztlich hat sich Niantic aber gegen den Cartoon-Look der Trainer entschieden, da auch ein älteres Publikum angesprochen werden sollte.

"In der originalen IP haben die Trainer ein deutlich jüngeres Aussehen, weil auch die Zielgruppe etwas jünger ist. Aber unsere Avatare wollten wir an eine etwas ältere Generation anpassen. [...] Wir wollten keine superstilisierten Figuren mit riesigen Köpfen und kleinen Körpern auf dar Karte rumlaufen lassen, wenn du selbst der eigentliche Held des Spiel bist."

Pokémon GO sollte sich nicht zu sehr von der realen Welt entfernen, da die App schließlich davon lebt, dass wir wirklich durch die Nachbarschaft laufen. Ebenfalls interessant sind die Ideen für komplexere Farbanpassungen an die jeweilige Uhrzeit, zu denen wir in Pokémon GO auf Taschenmonster-Jagd gehen. (via Polygon)

Zu jeder Tageszeit ein anderer Look.

Auch die Kämpfe sollten sich an die Uhrzeit anpassen.

Spielt ihr Pokémon GO noch?