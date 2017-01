Pokémon GO - Fan zeigt, wie die 2. Generation im Spiel aussehen könnte

Pokémon GO könnte durchaus eine neue Aufmachung vertragen

Pokémon GO erreicht bald eine neue Stufe der Evolution: Die Pokémon der zweiten Generation kommen. Wie diese gut in das bestehende Spiel integriert werden können, hat sich Albert Choi überlegt. Sein Entwurf bietet eine ganze Reihe an Ideen, Änderungen und Erweiterungen zu Pokémon GO, die es in sich haben.

Zum Beispiel würde Albert Chois Entwurf vorsehen, den Fußspuren-Tracker wieder einzuführen. Der würde allerdings anders funktionieren. Mit der Hilfe eines Fußspuren-Identifizierers könnten wir nämlich die Fußspuren scannen und den jeweiligen Pokémon zuordnen. Dafür bräuchten wir allerdings Batterien (neue Item-Klasse), das Feature wäre also nicht permanent verfügbar.

Pokémon GO Entwurf von Albert Choi

Als weitere große Änderung würde Albert Choi das Trade Center einführen, mit dessen Hilfe wir Pokémon tauschen könnten. Allerdings nicht direkt mit anderen Trainern, um Cheatern vorzubeugen. Stattdessen würde der Tausch automatisch vollzogen, sobald jemand zu unseren Konditionen tauschen möchte. Unterscheiden sich die WP der getauschten Pokémon zu stark, wechselt zum Ausgleich auch noch Sternenstaub den Besitzer.

Pokémon GO Entwurf von Albert Choi

Zusätzlich enthält der Entwurf unter anderem auch noch das sogenannte Battle Center, in dem wir endlich unsere Pokémon gegen die anderer Trainer antreten lassen dürften. Vorher müssten wir uns allerdings die Kampf-Rechte verdienen: Pro gelaufene fünf Kilometer könnten wir einmal antreten. Dann wählen wir sechs unserer Taschenmonster aus und werden automatisch mit einem Gegner zusammengebracht.

Pokémon GO Entwurf von Albert Choi

Albert Chois Ideen gehen noch sehr viel weiter: Sein Entwurf beinhaltet neben diversen neuen Items oder dem PokéGear genannten Kommunikationstool beispielsweise auch noch das Journey-Feature, mit dessen Hilfe wir Auszeichnungen sammeln könnten. Dann wären da auch noch die legendären Pokémon der zweiten Generation, die durch die Kombination bestimmter Items beschworen werden könnten. Außer Celebi. Um den zu fangen, bräuchten wir wiederum besondere GS-Bälle, die wir nur durch Spezial-Events erhalten könnten.

Pokémon GO Entwurf von Albert Choi

Hier findet ihr den kompletten Entwurf von Albert Choi.

Was haltet ihr von den Ideen und Änderungen für Pokémon GO?