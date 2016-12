Pokémon GO - Glitch lässt Kumpel-Pokémon auf Godzilla-Größe wachsen

YOU SHALL NOT PASS! Kein neues Feature, sondern nur ein Glitch: Monster in Pokémon Go so groß wie ganze Häuserblocks.

In Pokémon GO versuchen alle Spieler, das stärkste und mächtigste Taschenmonster zu finden, um Arenen einzunehmen und Punkte zu sammeln. Pokémon, die so groß sind wie ein gesamter Straßenzug, sorgen derzeit unter Spielern für große Heiterkeit. Ein Glitch in der Software sorgt derzeit vereinzelt dafür, dass das sogenannten "Kumpel"-Pokémon für einige Augenblicke überdimensional groß auf der Karte des Spiels auftaucht.

There seems to be a glitch in Pokemon GO where each time you tap your player profile icon, for a split second, your buddy Pokemon . . . pic.twitter.com/CZUPfUrqGD — Nicolo (@Nymo) December 8, 2016

Having so much fun with this bug right now XD #PokemonGO ps : pikachu love me ? #pikahug pic.twitter.com/UpIfAVMnPX — miza (@a_azimm) December 9, 2016

Auswirkungen auf das Spiel hat der Anzeigefehler bisher keine. Das Monster ist auch in der Godzilla-Größe nicht stärker oder mächtiger, als die Werte anzeigen.

