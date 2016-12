Pokémon GO - Update auf Version 0.49.1 / 1.19.1 & schon bald neue Pokémon

Pokémon Go - Launch-Trailer zum Augmented-Reality-Spiel

Pokémon GO-Entwickler Niantic hat ein neues Update für seine App veröffentlicht. Wie die offiziellen Patch Notes zeigen, bringt Version 0.49.1 (Android) beziehungsweise 1.19.1 (iOS) aber nur geringfügige Änderungen.

Trainer können mehrere Pokémon gleichzeitig an Professor Willow verschicken.



Pokémon-Typ-Symbole wurden zur Arenenkampfannäherung und dem Arenenkampfbildschirm hinzugefügt.



Der Gesamtbonbonzähler für das Kumpel-Pokémon wurde zum Informationsbildschirm des Kumpels hinzugefügt.



Die Gesamtkilometer, die ein Kumpel zurückgelegt hat, wurden zum Informationsbildschirm eines jeden Pokémon hinzugefügt, das je dein Kumpel war.

Auf ein angebliches Dezember-Update für Pokémon GO, das unter anderem die Pokémon der 2. Generation freischalten soll, warten Trainer also weiterhin – aber vielleicht nicht mehr lange. In einer Mitteilung kündigt Niantic-CEO John Hanke nämlich mehrere Events an, die noch vor dem Ende des Jahres stattfinden sollen. Zudem werden wohl schon bald neue Pokémon ihren Weg ins Spiel finden.

"Wir können euch zwar jetzt noch nicht alles erzählen, aber habt am 12. Dezember ein Auge auf unsere Social Media-Kanäle, wenn ihr Details dazu wollt, dass wir neue Pokémon in Pokémon GO hinzufügen."

Erst kürzlich erweiterte Niantic die Liste an verfügbaren Pokémon um den Gestaltwandler Ditto und auch die Taschenmonster der 2. Generation verstecken sich bereits im Code von Pokémon GO.

Was glaubt ihr: Welche Überraschungen hält Niantic wohl für Pokémon GO-Spieler bereit?