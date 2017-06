Mit den Raid-Kämpfen, die das Update 0.67.1 (Android) / 1.37.1 (iOS) neben überarbeiteten Arenen und härteren Strafen für Cheater auf unsere Smartphones spült, erhält Pokémon GO ein brandneues Koop-Feature, das manchen von euch womöglich komplexer erscheinen mag, als es eigentlich ist. In unserem Mini-Guide zeigen wir euch daher, wie genau ihr Raids ausfindig machen und an ihnen teilnehmen könnt (via Pokémon GO Hub).

Pokémon GO - Raids finden

Raid-Kämpfe erscheinen wie Pokémon auf eurem In der Nähe-Bildschirm in der rechten oberen Bildhälfte. Die Zahl in dem orangen Kreis zeigt euch an, wie viele Raids sich gerade in der Nähe befinden. Darunter könnt ihr einsehen, in welcher Arena in euer Nähe ein Raid stattfindet und ob euch ein Raid-Boss aus einem normalen (pinken) Ei oder einem seltenen (gelben) Ei erwartet.

Dunkle Raid-Eier mit legendären Pokémon als Raid-Bosse gibt es zwar auch in Pokémon GO, jedoch bekommen bisher nur ausgewählte Top-Spieler über eine individuelle Einladung die Gelegenheit, gegen Mewtu, Artkos und Co. zu kämpfen. Die meisten von uns müssen es also zunächst nur mit Bossen aus pinken und gelben Eiern aufnehmen.

Die kleinen Monsterköpfe unter dem Ei verraten euch wiederum, wie stark der Raid-Boss darin ist. In den pinken Raid-Eiern verstecken sich schwächere Biester auf Level 1 und 2 wie Karpador, Tyracroc oder Sleima, in den gelben Eiern warten hingegen stärkere Pokémon auf Level 3 und 4 auf euch, zum Beispiel Aquana, Simsala, Glurak oder Relaxo. Die komplette Liste aller Raid-Bosse findet ihr hier.

Pokémon GO - Raids starten

Um überhaupt an Raid-Kämpfen teilnehmen zu können, benötigt ihr zuallererst einen Raid-Pass, den ihr einmal am Tag kostenlos in eurem Inventar findet. Zusätzlich dazu könnt ihr euch im Ingame-Shop einen Raid-Pass mit Echtgeld zulegen.

Habt ihr einen Pass, dann klickt auf das Arena-Symbol und euch wird die genaue Position des Raids samt Countdown angezeigt. Nun husch, husch, macht euch auf den Weg zur Raid-Arena und wartet darauf, dass der Kampf startet. Ist der Countdown über dem Ei abgelaufen, schlüpft der Raid-Boss, den ihr besiegen müsst und sogar einfangen könnt, sofern ihr es schafft, ihn innerhalb von fünf Minuten niederzustrecken.

Pokémon GO - Level für Raids

Bei einigen von euch sind die Arenen in Pokémon GO vermutlich noch geschlossen, sodass keine Raid-Kämpfe ausgewählt werden können. Das liegt daran, dass Niantic die Inhalte des Pokémon GO-Updates erst nach und nach für uns verfügbar macht, indem sie den benötigen Level schrittweise absenken.

Wie Niantic auf Twitter mitgeteilt hat, dürfen mittlerweile Trainer ab Level 20 und höher weltweit an Raids in einer großen Auswahl an Arenen teilnehmen.

Habt ihr die Raids schon ausprobiert?