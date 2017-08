Falls ihr euch heute vorgenommen habt, die Powerbank in den Rucksack zu werfen, um den legendären Eisvogel Arktos zu schnappen, dann ist es leider zu spät dafür. Arktos ist zurzeit nicht mehr in Pokémon GO verfügbar - dafür aber der Feuervogel Lavados, der ab sofort in Raids auf uns wartet.

Wie Arktos und Zapdos, das am 7. August 2017 in den Mobile-Hit flattert, kann Lavados nur eine Woche lang bekämpft und mit Premierbällen beworfen werden. Lugia hingegen ist unbegrenzt in Pokémon GO verfügbar.

Falls ihr euch vorab einen Eindruck vom neuen legendären Pokémon machen wollt, dann schaut euch das untere Gameplay-Video von Alpha Delta Gamma an:

Übrigens: Wenn ihr Probleme bei den Lavados-Raids haben solltet, dann verraten wir euch hier ein paar nützliche Tipps. Sucht ihr nach allgemeinen Tipps und Tricks für die Pokémon GO-Raids, dann schaut mal hier vorbei.