Wer es im Januar und im Februar nicht geschafft hat, den beiden legendären Hoenn-Pokémon Groudon und Kyogre in Raids zu bekämpfen, bekommt ab heute eine zweite Chance. Mit der legendären Woche hat Niantic ein neues Event für Pokémon GO angekündigt, dass die beiden legendären Pokémon für kurze Zeit wieder in die Welt des Mobile-Spiels zurück bringt.

Groudon & Kyogre wieder in Raids verfügbar

Die legendäre Woche beginnt heute und endet am 5. März 2018. Damit haben wir bis übernächsten Montag Zeit, uns die beiden Biester der dritten Pokémon-Generation zu schnappen.

Das legendäre Drachenbiest Rayquaza, das Niantic Anfang Februar ins Spiel brachte, bleibt nach wie vor als Raid-Boss aktiv. Rayquaza kann sogar bis 16. März 2018 in den Raid-Arenen bekämpft werden.

Die legendäre Woche bringt außerdem eine neue Challenge mit sich: Besiegen wir Rayquaza häufiger als Groudon und Kyogre zusammen, schlüpfen vom 5. bis zum 16. März häufiger Pokémon aus Eiern, die windiges Wetter bevorzugen, zum Beispiel Kindwurm, das sich wiederum zu Draschel und zum begehrten Drachenbiest Brutalanda entwickelt. Gelingt uns das nicht, ist es wahrscheinlicher, dass Pokémon wie Knacklion oder Loturzel aus Eiern schlüpfen, die sonniges beziehungsweise regnerisches Wetter bevorzugen.

Groudon & Kyogre: Tipps zum Fangen & Besiegen

Viel Zeit haben wir nicht, Groudon und Kyogre zu fangen. Um euch die legendärern Raids gegen die beiden Monster zu vereinfachen hier ein paar Kurztipps.

Groudon

WP: 51948

Typ: Boden

Schwäche: Wasser, Pflanze, Eis

Wetter-Boost: Sonnig

Gute Konter: Garados, Arktos, Bisaflor Mewtu

Kyogre

WP: 51968

Typ: Wasser

Schwäche: Elektro, Pflanze

Wetter-Boost: Regen

Gute Konter: Raikou, Zapdos, Bisaflor, Owei, Blitza

Community Day startet am 24. Februar

Am morgigen Samstag, den 24. Februar 2018, startet außerdem der zweite Community Day in Pokémon GO, der das Drachentaschenmonster Dratini in den Fokus rückt.

Gelingt es uns zwischen 11 Uhr bis 14 Uhr, Dratini zu Dragoran weiterzuentwickeln, können wir die geheime Attacke Draco Meteor erlernen. Tipps zum Erlernen von Draco Meteor und weitere Infos zu Community Day Nummer zwei gibt's hier.