Eine Woche noch, dann startet der zweite Community Day in Pokémon GO. Am 24. Februar zwischen 11 Uhr und 14 Uhr wird das Drachen-Pokémon Dratini vermehrt spawnen - und eine mächtige Attacke mit sich bringen, die Niantic jetzt enthüllt hat: Draco Meteor. Wir verraten euch, wie euer Pokémon diesen diesen Angriff erlernt. (via GameSpot).

So bekommt ihr Draco Meteor

Um Draco Metero zu erlernen, müsst ihr euer Dratini zunächst zu Dragonir und anschließend zu Dragoran entwickeln, der dritten und letzten Evolutionsstufe des Drachen-Taschenmonsters. Habt ihr das geschafft, wird euer Dragoran automatisch Draco Meteor erlernen.

Der Clou: Ihr habt dafür nur ein begrenztes Zeitfenster von drei Stunden. Jedoch bleiben Lockmodule, die während des Events gestartet werden, auch für drei Stunden aktiv. Nutzt diese Möglichkeit also, um genügend Dratini für ein Dragoran zu fangen! Beim kommenden Community Day gibt's diesmal außerdem dreifach Sternenstaub beim Fangen von Pokémon.

Community Days sind eine neue Event-Serie in Pokémon GO, die die Macher einmal im Monat veranstalten wollen. Während eines Community Days steht immer ein Pokémon im Mittelpunkt, das während eines begrenzten Zeitraums eine besondere Attacke lernen kann. Bei ersten Community Day konnten wir Pikachu die Attacke Surfer beibringen. Eine Hommage an die Gelbe Edition für den Game Boy.

Mondneujahr-Event endet heute Abend

Bis heute Abend, den 17. Februar um 22. Uhr deutscher Zeit habt ihr die Chance, dreifachen Sternenstaub beim Fang von Hunde-Pokémon wie Fukoano, Fiffyen, Evoli und Co. zu erhalten. Mit dem aktuellen Event scheint nun außerdem Shiny-Fiffyen ein Weg ins Spiel gefunden zu haben. Alle Infos zum Mondneujahr-Event gibt's hier.