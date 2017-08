Update:

Mewtu erscheint weltweit als Raid-Boss in Pokémon GO und ist damit nicht exklusiv in Japan, sondern bald für alle Spieler verfügbar. Das hat Niantic nun offiziell bekannt gegeben. Anders als Zapdos, Lavados, Arktos und Lugia kann Mewtu aber nur in exklusiven Raids gefangen und bekämpft werden. Dabei handelt es sich um eine neue Raid-Art, für die wir erst eine Einladung brauchen. Um was es sich bei den exklusiven Raid-Kämpfen genau handelt, erklären wir euch hier.

Wann genau Mewtu in Pokémon GO als exklusiver Raid-Boss erscheint, ist noch nicht bekannt. Bisher heißt es lediglich, dass wir "in den kommenden Wochen" die Chance erhalten, gegen Mewtu anzutreten.

Originalmeldung:

Das Pokémon GO Stadium-Event in Japan ist in vollem Gange und erfreut die Trainer und Trainerinnen vor Ort bereits mit einer saftigen Überraschung: Mewtu wurde als legendärer Raid-Boss für Pokémon GO enthüllt.

Mehr: Pokémon GO - Alles, was ihr über Raids wissen müsst

Wann Mewtu auch bei uns erscheint und in Raids bekämpft werden kann, hat Niantic noch nicht verraten. Da aber Lugia und Arktos (und später Zapdos und Lavados) kurz nach dem Pokémon GO-Fest in Chicago auch weltweit veröffentlicht wurden, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass Mewtu japan-exklusiv bleibt. Wir berichten, sobald wir mehr über den weltweiten Release von Mewtu wissen.

Bis dahin dürfen wir neidisch auf die Bilder japanischer Spieler gucken, die Mewtu bereits bekämpfen und mit Premierbällen bewerfen dürfen. Beachtlich hierbei: Mewtu hat als Raid-Boss fast 50.000 WP. Falls es das Biest also wirklich zu uns schafft, dürfen wir uns auf Kämpfe einstellen, die noch mehr von uns abverlangen als die gegen Lugia und Co.

Pokémon GO - Erste Bilder von Mewtu-Raids

*IT'S OFFICIAL*

MEWTWO IS HERE IN POKÉMON GO!? pic.twitter.com/dOD4fb7YJ1 — MYSTIC7 (@MYSTIC7) August 14, 2017