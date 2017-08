Pokémon GO - Niantic kündigt exklusive Raids an, Mewtu nur mit Einladung fangbar

Nachdem japanische Spieler während des Pokémon GO Stadium-Events in Raid-Kämpfen bereits gegen das legendäre Pokémon Mewtu antreten konnten, hat Niantic den weltweiten Release des mächtigen Taschenmonsters nun offiziell angekündigt.

Anders als seine legendären Kollegen Arktos, Zapdos, Lavados und Lugia wird Mewtu allerdings nicht in herkömmlichen Raids auftauchen, sondern kann ausschließlich in exklusiven Raids bekämpft und gefangen werden.

Pokémon GO - Was sind exklusive Raids & wie nehme ich teil?

Dataminer haben bereits vor einigen Wochen Hinweise auf die exklusiven Raids gefunden, "in den kommenden Wochen" sollen sie zusammen mit dem Release von Mewtu tatsächlich Teil des Spiels werden.

Exklusive Raid-Kämpfe seien ähnlich wie die Raid-Kämpfe, die wir bereits kennen, hätten aber einige nennenswerte Unterschiede, wie Niantic im Blog-Post schreibt. Exklusive Raid-Kämpfe erscheinen regelmäßig an Arenen weltweit - jedoch brauchen wir erst eine Einladung, um an ihnen teilnehmen zu dürfen.

Die Einladung zu exklusiven Raids erhalten wir wiederum, wenn wir "vor Kurzem einen Raid-Kampf in der Arena bestritten haben, in der der Exklusive Raid-Kampf erscheinen wird". Wir müssen uns vor Niantic für eine Einladung also nicht als Top-Trainer beweisen, sondern brauchen wohl lediglich etwas Glück. Die Einladungen enthalten dann eine Ankündigung, wann der exklusive Raid starten wird - damit will uns Niantic genug Zeit geben, uns mit anderen Mitspielern abzustimmen, um dann gemeinsam gegen Mewtu in den Kampf zu ziehen.

Pokémon GO - Screenshots von den Raids ansehen

Pokémon GO - Weitere legendäre Pokémon angedeutet

Mewtu soll aber nicht der einzige Raid-Boss bleiben, den wir in exklusiven Raids bekämpfen und einfangen dürfen. Denn außerdem heißt es im Blog-Post von Niantic:

"In den nächsten Wochen können aber auch andere mächtige Pokémon aus den Raid-Eiern schlüpfen, die bei den exklusiven Raid-Kämpfen erscheinen."

Welche legendäre Pokémon demnächst erscheinen, verraten die Macher nicht. Möglich sind Ho-Oh, Suicune, Raikou und Entei, die wir bereits aus Pokémon Gold, Silber und Kristall kennen.