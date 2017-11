Der Fangwettbewerb in Pokémon GO, mit dem Niantic die Reiselust der Trainer feiert, startete gestern spontan und bringt bereits heute die ersten interessanten Boni mit sich. Nicht nur winken euch im Shop neue Items, sondern ihr levelt jetzt auch besonders schnell durch doppelte Erfahrungspunkte.

Ihr findet ab sofort für einen begrenzten Zeitraum zwei neue Item-Boxen und separat erhältliche Super-Inkubatoren im Shop von Pokémon GO.

Wie ihr auf dem Screenshot erkennen könnt, verkauft Niantic erstmals Super-Inkubatoren separat und losgelöst von Item-Paketen für einen Preis von 200 Münzen.

In den neuen Boxen erwartet euch außerdem Folgendes:

Wie lange das Sonderangebot verfügbar ist, verrät Niantic aktuell noch nicht. Wahrscheinlich endet es in der letzten November-Woche, wenn auch der aktuelle Fangwettbewerb abgeschlossen ist.

Außerdem haben Spieler weltweit bereits innerhalb eines Tages den Bronze-Status der Herausforderung, die die Entwickler gestern gestartet haben, erreicht. Das verkündet Niantic stolz auf dem offiziellen Twitter-Account und postete folgenden kurzen Tweet:

That was fast, Trainers! You’ve caught over 500 million Pokémon & unlocked new rewards during the Global Catch Challenge. #PokemonGOtravel pic.twitter.com/GuOTPxh6ts