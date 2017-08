Pokémon GO - US-Mobilfunkanbieter lockt Neukunden mit besonderem Item-Paket

Pokémon GO erschließt neue, bisher ungeahnte Möglichkeiten, wenn es um Kooperationen und Werbe-Deals geht. Der aktuellste Coup von Niantic ist eine erneute Zusammenarbeit mit Sprint. Haben sich frühere Deals zum Beispiel darin geäußert, dass an den Filialen der Werbepartner – den Sponsored Locations – Arenen und PokéStops platziert wurden, geht die neue Kooperation einen Schritt weiter: Sprint bietet nämlich Mobiltelefon-Verträge an. Das bedeutet, dass Pokémon GO-Fans in den USA die Möglichkeit haben, ihren Mobilfunk-Anbieter zu wechseln – und dafür Ingame-Belohnungen zu erhalten. (via Gamerant)

Wer in den USA lebt und sich bis zum 14. September für das sogenannte Sprint Super Pack entscheidet, soll in den Genuss von Pokémon GO-Items im Wert von rund 50 US-Dollar kommen. Die genauen Stückzahlen und Details des Sprint Super Packs wurden noch nicht verraten, aber im Paket enthalten sind offenbar Dinge wie (Ultra-)Pokéballs, Lockmodule, unterschiedliche Beeren und Glücks-Eier. Wer auch ein neues Smartphone braucht, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Das Angebot soll es auch im Bundle mit dem Moto E4 "für die ganze Familie" geben.

Auf dem deutschen Markt existiert noch keine derartige Kooperation, aber denkbar wären solche Werbe-Deals natürlich auch bei uns.

Würdet ihr für Pokémon GO-Items den Anbieter wechseln?

