Pokémon GO - Bann-Wellen & mehr: Niantic geht aggressiver gegen Cheater vor

Pokémon GO kämpft – wie viele andere Spiele auch – mit Cheatern. Aber Niantic will ihnen das Handwerk legen und ergreift immer mehr Maßnahmen, um Pokémon GO fairer zu machen.

von David Molke,

15.05.2017 14:00 Uhr