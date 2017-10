Pokémon GO - Niantic beschwert sich über angebliche Kopie, Entwickler reagiert

Die Draconius GO-Macher Elyland erklären in einem Statement, dass sich Pokémon GO-Entwickler Niantic bei ihnen gemeldet haben soll. Das Studio scheint nämlich alles andere als glücklich darüber zu sein, dass Draconius GO fast genau wie Pokémon GO funktioniert. Die Entwickler des neueren Augmented Reality-Spiels wehren sich allerdings gegen den Vorwurf, sie hätten das Urheberrecht verletzt (via Pokemon GO Hub):

"Wir haben eine unbegründete Beschwerde von Niantic im Appstore erhalten – sie denken, wir hätten ihr Urheberrecht verletzt. Wir haben allerdings weder ihren Code noch Grafiken genutzt, als wir unser Produkt entwickelt haben, es ist absolut original."

"Als wir dieses Spiel entwickelt haben, haben wir führende Weltklasse-Anwälte konsultiert und wir sind 100 % sicher, dass Niantics Behauptung ungerechtfertigt ist. Niantics Reaktion zeigt, dass sie uns als einen ernsten Rivalen ansehen. Indem sie das tun, zeigen sie tatsächlich, dass unser Produkt besser ist."

"In nur einem Jahr konnten wir mehr erreichen als Niantic mit ihren Milliarden an Einnahmen. Und wir sind stolz auf unsere Ergebnisse. Unsere Grafik ist einzigartig und von besserer Qualität als in irgendwelchen anderen AR-Spielen."

Die Entwickler von Draconius GO hoffen, dass sich ihre Rivalen in Zukunft lieber wieder der Arbeit an ihren Spielen widmen. Mittlerweile kommt ihr Titel schon auf rund 100.000 Downloads allein über Android.

Im Vergleich zu Pokémon GO bietet Draconius GO bereits einen PvP-Modus. Außerdem eignet sich das Spiel gut für Fans in ländlichen Gegenden, weil es für sie dort mehr zu tun gibt als bei Pokémon GO.

Was haltet ihr von Draconius? Seht ihr eine Urheberrechtsverletzung?

