Pokémon GO - Zwei neue Shiny-Monster der dritten Generation ab sofort im Spiel fangbar

Das Halloween-Event in Pokémon GO läuft auf Hochtouren und neben diversen Boni rund um das Sammeln von Bonbons hat Niantic eine zusätzliche unerwartete Überraschung im Gepäck: Zwei neue "Shiny"-Pokémon der dritten Generation treiben ab sofort ihr Unwesen in der bunten Welt des Mobile-Spiels.

Shiny-Pokémon sind besonders seltene Taschenmonster, die eine außergewöhnliche Färbung besitzen. Wie Spieler weltweit auf Twitter verkünden, können seit kurzem Shiny-Zwirrlicht in Pokémon GO gefangen werden:

Shiny #Duskull has been seen in game! Keep those eyes peeled ? #PokemonGO pic.twitter.com/BVZaaC1UWN — Mr Shuckle (@MShuckle) October 26, 2017

"Shiny-Zwirrlicht im Spiel gesichtet! Haltet die Augen offen."

Entwickelt ihr den Geist mit der besonderen Färbung weiter, hat das Zwirrklop, das ihr erhaltet, ebenfalls ein ungewöhnliches Aussehen. Die beiden unheimlichen Shiny-Biester leisten dem vor kurzem eingeführten Shiny-Zobiris, das eine goldene Farbe hat, Gesellschaft.

Das aktuell laufende Halloween-Event mit der erhöhten Spawn-Rate von Geist-Pokémon stellt die perfekte Gelegenheit für euch da, auf die Jagd nach den neuen Shinies zu gehen. Also, haltet die Augen nach Monstern mit ungewöhnlicher Farbe offen!

Habt ihr bereits ein Shiny in Pokémon GO gefangen?