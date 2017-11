Pokémon GO & Ingress - Entwickler kündigt Social-Features an & kauft dafür extra ein Startup

Pokémon GO und Ingress fehlt seit ihrem Launch ein soziales Netzwerk – also die Möglichkeit, sich innerhalb der App mit anderen Spielern zu organisieren. Insbesondere für Arena-Kämpfe und Raid-Bosse, die mehrere Spieler voraussetzen, weichen die Fans aktuell auf Facebook-Gruppen oder Discord aus, um Mitstreiter zu finden. Niantic will das ändern und hat zu diesem Zweck das Startup Evertoon gekauft. Die Macher der gleichnamigen App sollen offenbar eine Art soziales Netzwerk für Pokémon GO und Ingress entwickeln.

"Niniane [Wang] und ihr Team haben innovative Wege erkundet, soziale Mechaniken zu digitalen Produkten hinzuzufügen. Da sich unsere Produkte und unsere Plattform weiterentwickeln, werden sie helfen, soziale Systeme zu bauen, die unserer gesamten Community zu Gute kommen."

Die Neuigkeiten hat Niantic in einem offiziellen Blogpost bekannt gegeben. Wie Comikbook berichtet, soll Evertoon im Zuge dessen auch die eigene App aus den entsprechenden Stores nehmen. Ab dem 30. November wird die Evertoon-App dann offenbar auch nicht mehr weiter mit Updates oder ähnlichem versorgt. Wer seine selbst erstellten Videos nicht bis zum 1. Dezember herunterlädt, laufe Gefahr, sie zu verlieren.

