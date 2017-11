Pokémon GO - Raids überarbeitet, neue Bosse & weniger Zeit zum Kämpfen

Letzte Woche hat Raikou in Europa seine Premiere als legendärer Raid-Boss in Pokémon GO gefeiert. Das war Niantic offenbar noch nicht genug - das Unternehmen mischte unangekündigt auch die herkömmlichen, nicht legendären Raid-Monster durch und verkürzte die Zeitspanne, in der ihr gegen sie antreten könnt.

Neue sowie alte Taschenmonster tummeln sich zur Zeit in Raids der Stufen Eins, Zwei, Drei und Vier. Einige Bosse wurden von anderen Pokémon ersetzt, andere warten nach wie vor darauf, von euch im Kampf besiegt zu werden.

Wir haben für euch mit Hilfe der Website Pokéfans eine Liste mit allen aktuellen Raid-Bossen zusammengetragen.

Alle Pokémon-Bosse in Level 1-Raids

Bisaknosp

Glutexo

Schillok

Safcon

Alle Pokémon-Bosse in Level 2-Raids

Sandamer

Tentoxa

Magneton

Sleimok

Austos

Knogga

Smogmog

Zobiris

Alle Pokémon-Bosse in Level 3-Raids

Vulnona

Simsala

Machomei

Gengar

Sichlor

Porygon

Amoroso

Alle Pokémon-Bosse in Level 4-Raids

Nidoqueen

Nidoking

Quappo

Sarzenia

Geowaz

Lapras

Relaxo

Despotar

Das sind aber noch nicht alle Neuerungen, die Niantic für ihr Mobile-Spiel bereithält. Ab sofort habt ihr nur noch 45 Minuten, statt einer Stunde, Zeit für alle Raid-Kämpfe. Nach Ablauf der reduzierten Zeitspanne verschwindet der Boss aus der jeweiligen Arena und ihr könnt ihn nicht mehr angreifen oder fangen.

Das stellt Trainer vor die Herausforderung, schneller auf spontan erscheinende Raids zu reagieren und sich zeitnaher zu organisieren. Vor allem für Spieler, die sich auf die Jagd nach legendären Raid-Bossen konzentrieren, könnte das zu Schwierigkeiten führen. Für die besonders starken Monster braucht es nämlich etwa sechs bis sieben starke Trainer, die sich mit dem neuen System schneller organisieren müssen.

Wie gefallen euch die Änderungen des Raid-Systems?