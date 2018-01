Aktuell macht das Boden-Pokémon Groudon die Welt von Pokémon GO unsicher, doch schon bald wird es von seinem legendären Gegenstück Kyogre abgelöst.

Das lässt zumindest der Nerf vermuten, den Niantic jetzt an dem Monster durchgeführt hat. Bereits in der Vergangenheit haben die Entwickler legendäre Pokémon wie Mewtu und Ho-Oh kurz vor ihrem Release im Mobile-Spiel abgeschwächt. Diesmal hat es auch Kyogre erwischt.

Kyogre - Maximale WP & Attacken

Wie das Online-Portal Comicbook berichtet, hat Niantic nicht nur die maximalen WP des legendären Wasser-Pokémon, sondern auch an den Attacken der Urzeit-Bestie herumgeschraubt.

Statt 4874 WP kann Kyogre ab sofort maximal nur noch 4074 WP erreichen (mit 100% IV). Auch von der Sofort-Attacke Drachenroute musste es sich verabschieden, sodass ihm nur noch Kaskade bleibt. Schade, denn mit der Attacken-Kombi aus Drachenroute und Blizzard hätte Kyogre das Potential für einen hervorragenden Drachen-Counter gehabt.

Die Vorbereitungen für den Release von Kyogre in Pokémon GO laufen somit also auf Hochtouren. Denbar ist, dass es im Anschluss an Groudon erscheint, das nur noch bis zum 15. Januar 2018 im Spiel bleibt.