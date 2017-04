Pokémon Go Efeiert Ostern mit dem Ei-Festival

Gestern berichteten wir von einem Leak, der auf ein Oster-Event für Pokémon Go hindeutete und warteten gespannt auf die offizielle Bestätigung der Aktion. Diese ist nun eingetrudelt, denn die App hat tatsächlich wieder mal ein kleines Event, das euch zwischen der Suche nach realen Ostereiern aus dem Haus locken soll.

Get Egg-cited! The Pokémon GO Eggstravaganza is nearly here. https://t.co/iCHpCs2j8u pic.twitter.com/7C8uMxWUzs — Pokémon GO (@PokemonGoApp) April 13, 2017

Die Pokémon Go Eggstravaganza aka das große Pokémon Go Ei-Festival ist seit gestern Abend in vollem Gange und geht bis zum 20. April 2017. Eine größere Auswahl an Pokémon können in 2km-Eiern gefunden werden, was ein toller Ansporn für alle sein dürfte, die noch ein paar Eier und Brutmaschinen übrig haben. Jedes ausgebrütete Ei bringt euch allerdings nicht nur ein neues Pokémon, sondern außerdem noch mehr Süßigkeiten.

Während des Pokémon Go Ei-Festivals sammelt ihr doppelte XP und levelt daher schneller ab. Kombiniert mit einem Glücks-Ei sammelt ihr viermal so schnell XP wie normalerweise. Damit ihr genug von den Glücks-Eiern habt, hat Niantic deren Preis im Ingame-Store um 50% reduziert.

Ob das genug ist, um Linda wieder zu Pokémon Go zurückzuholen?

Begebt ihr euch mit Pokémon Go und dem Ei-Festival auf die Eierjagd?

