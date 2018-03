Niantic hat auf der offiziellen Website von Pokémon GO das Osterevent angekündigt. Unter dem humorvollen Namen "Ei-Spektakel" warten wieder zahlreiche Boni auf uns, die vor allem zum Eier-Brüten animieren sollen.

Das Osterevent startet am Donnerstag, 22. März 2018, 21 Uhr und endet am 2. April 2018, 22 Uhr. Unten findet ihr eine Auflistung aller Boni, die uns in den knapp anderthalb Wochen erwarten.

Welche Boni bringt das Osterevent von Pokémon GO?

mehr Pokémon schlüpfen aus 2km-Eiern, auch die, die normalerweise nur in 5km- oder 10km-Eiern vorkommen

PokéStops geben nur noch 2km-Eier

ausgebrütete Eier geben mehr Bonbons

doppelt Sternenstaub für die gesamte Dauer des Events

Spezialboxen mit Super-Brutmaschinen und Sternenstücken kommen in den Shop

Vor allem der sonst eher spärlich gesäte doppelte Sternenstaub ist interessant für Mobile-Trainer. Wie letztes Jahr kommen außerdem seltene Pokémon während des Ei-Spektakels aus 2km-Eiern hervor. Diesmal verkündet Niantic, die Chancen, dass bestimmte Pokémon schlüpfen, sein "sogar noch höher".

Spezifisch listet die Website Monster wie Isso, Trasla, Pichu und Togepi auf. Trainer würden sich sicherlich auch über das ein oder andere Tanhel und Kindwurm freuen.

Aktuell ist übrigens auch der legendäre Vogel Lugia mit einer stärkeren Attacke als legendärer Raid-Boss in Pokémon GO wieder am Start.